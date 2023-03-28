Galatasaray’dan Moses hamlesi

SÜPER Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takımın Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da yıldız futbolcuya onay verdiği öğrenildi. İddiaya göre Cimbom'un, Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR

Victor Moses'ın iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedilirken, transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımda 7 maça çıkıp 1 gol, 1 asiste imza atmıştı. Rus ekibi ile de bu sezon 4 maça çıkan tecrübeli futbolcu 2 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcunun Spartak Moskova ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek. Futbolcu sahada çok yönlü olarak görev alabiliyor.