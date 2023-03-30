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Haberler Galatasaray Galatasaray’da Belotti heyecanı

Galatasaray’da Belotti heyecanı

30.3.2023

Gazete

Galatasaray’da Belotti heyecanı
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gomis ve Icardi'ye alternatif arayan Aslan, hem sezon başında hem de devre arasında kadrosuna katmak istediği Andrea Belotti'ye yeniden talip oldu, İtalyan yıldızı yakın markaja aldı. Erden Timur, transferdeki önemli hedeflerinden biri olan Romalı yıldızla sık sık telefonla görüşerek arayı sıcak tutuyor. Timur, Zaniolo hamlesinde olduğu gibi son ana kadar fiyat düşürmenin peşinde. Roma'da aradığını bulamayan 29 yaşındaki futbolcu da Timur'a olumlu sinyaller vermeye başladı..Torreira, Icardi, Zaniolo gibi isimlerin G.Saray'da çok mutlu olduğunu bilen Belotti, Cim-Bom'u kendisi için doğru bir seçenek olarak görmeye başladı.
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