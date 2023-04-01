Aslan hata istemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray bugün saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 60 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Adana ekibi ise 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 45 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Milli araya Konyaspor mağlubiyetiyle giren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisini de kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar hem tekrar seri başlatmak, hem de takipçileri F.Bahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı haftada farkı daha da açmak istiyor. Galatasaray'da Konyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören Berkan Kutlu bu maçta cezalı. Icardi, Barış Alper ve Kerem ise kart sınırında. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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