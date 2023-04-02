Galatasaray geç açıldı

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray, milli ara dönüşünde evinde Adana Demirspor'u devirmeyi başardı: 2-0. 1. dakikada sağ taraftan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Abdulkerim'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı. 15'te Akintola'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topa buluşan Emre Akbaba'nın kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak dışarı gitti. 44'te Badou Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla Onyekuru buluştu. Onyekuru'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ

68'de Stambouli'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Cherif Ndiaye kafayla dokundu fakat topu Nelsson çizgiden çıkardı. 86'da Boey'in açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Midtsjö'nün gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 90+6'da Galatasaray penaltı kazandı. Hızlı kontra atak yakalayan Galatasaray'da Zaniolo'nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Yunus Akgün, Rodrigues'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de Zaniolo, penaltıdan skoru belirledi: 2-0.

Levent TÜZEMEN yorumladı

BURUK'UN HAMLELERİ ÇOK DOGRUYDU

Midtsjo öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Midtsjo öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak Galatasaray'ı ayağa kaldırdı. Okan Burak'a, arkadaşlarına ve Galatasaray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi. Midtsjo öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Galatasaray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi. Adana Demirspor, Galatasaray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar, Onyekuru ve Akintola ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. Galatasaray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı. Öyle ki Milli Takım'da şahane oynayan Rashica ile Kerem rakip ceza alanında inanılmaz top kayıpları yaparak olası pozisyonları engelledi.

KARTLAR ADALETLİ DEGİLDİ

Galatasaraylı futbolcular sanki ilk kez top oynuyormuşçasına acemice pas hatası yapıp, top kayıpları yaşadılar. İcardi'nin varlığı ile yokluğu belli değildi. Adana Demirsporlu futbolculara hiç yakıştıramadım; çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak ve çirkinleştirmek adına her şeyi yaptılar. Okan Buruk'un değişiklik hamleleri çok doğruydu. Galatasaray, Yunus ve Midtsjo sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zaniolo, fiziki açıdan hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. "Galatasaray'ı kollayacak" diye haber yapılan hakem Ali Şansalan, tedirgin bir maç yönetti. Kartlarında adaletli olamadı. Bu üç puan Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünü perçinledi.