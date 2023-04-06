Aslan veda etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray, sahasında Başakşehir'e mağlup olarak elendi: 2-3. Başakşehir, yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. 5. dakikada Icardi'nin pasında Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısı sonucu gol iptal etti. 12'de Serdar Gürler pasında Szysz, ceza sahası içi sol çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-1. 20'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 30'da Figueiredo, topu kale önünde Aleksic'e aktardı. Aleksic boş kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2.40'ta Kazımcan'ın yerden gönderdiği pasta ön direkte Mertens'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'da incelenen pozisyonda Mertens'in elle müdahalesi sonucunda gol iptal edildi. 51'de Zaniolo, yerden attığı pasta ön direkte Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 66'da Mahmut Tekdemir'in vuruşunda kaleci Muslera'nın kurtarışında top arka direkte Szysz'nin önünde kaldı. Szysz'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-3. Maç 3-2 sona erdi.Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu müsabakanın 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 42 yaşındaki teknik direktör son olarak ligde Fatih Karagümrük maçının devre arasında da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti. 2011 yılı ocak ayında ilk resmi maç oynanan bu statta ilk golü Servet Çetin atmıştı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterdi. Ev sahibi ekibin taraftarları, kale arkasındaki tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.