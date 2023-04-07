Aslan isyanda

GALATASARAY'DA Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmenin üzüntüsü yaşanırken yönetim, teknik heyet ve futbolcular karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a, VAR'a ve MHK'ya sert tepki gösterdi. İsyan bayrağı açan sarı-kırmızılı kulüp maçın ardından bir açıklama paylaşarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi. Sosyal medyadan paylaşımlarda M.Başakşehir

karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi. "Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı. İcardi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" dedi. Bilindiği üzere teknik direktör Okan Buruk ise mücadele sonrası "'Hakem penaltı vermedi' dediğiniz zaman PFDK'ya sevk ediyorlar. Çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz. Çok fazla hakemi ve pozisyonları değerlendiremiyoruz" demişti. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur, A.Demirspor maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 21'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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