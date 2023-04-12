G.Saray’dan çifte kanca

Süper Lig'de zirve yarışında son düzlüğe giren Galatasaray, geleceğin takımını kurmak için de kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un listesi dahilinde çalışmalarına başlayan kurmayların Trabzonspor'un iki yıldızını takibe aldığı öğrenildi. Bu sezon bordo-mavili takımda istikrarlarıyla göze çarpan Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ın lider Galatasaray'ın listesinin başında olduğu iddia edildi. İki futbolcunun da Karadeniz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın elini çabuk tutarak sezon bitmeden iki futbolcunun da işini bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında. 23 yaşındaki Ömür bu sezon 36 maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Toplam 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan ise kalesinde 52 gol görürken, 15 kez rakiplere duvar oldu. Ömür'ün piyasa değeri 9, Uğurcan'ın piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

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