Galatasaray gol oldu yağdı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, 29'uncu haftada evinde Kayserispor'u rahat geçti. 18. dakikada Kerem'in uzun pasında topla buluşan Icardi'nin savunmadan sıyrılıp yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0. 24. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Rashica sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 39'da Thiam'ın ceza sahasında Kerem'e yaptığı müdahaleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı Icardi gole çevirdi. 45+6'da bu kez Hosseini'nin Torreira'ya ceza sahasında yaptığı müdahaleyi hakem VAR'da izleyip penaltı olarak değerlendirdi ve Hosseini'ye kırmızı kart gösterdi. 45+12'de Icardi'nin kullandığı penaltıyı Bilal çıkardı ancak top yine Arjantinli golcünün önüne düştü. Icardi kale önünden topu ağlara gönderdi: 4-0.

İKİNCİ YARI ŞOV DEVAM ETTİ

İkinci yarı Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun hakimiydi. Çok sayıda gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılarda 59. dakikada Mertens'in ceza sahasının hemen önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Kerem mükemmel bir vuruşla ağlara göndererek durumu 5-0 yaptı. 66'da Rashica yerine oyuna giren Zaniolo, 72. dakikada savunma arkasına gönderilen topu çok iyi kontrol etti. İtalyan yıldızın sert şutu ağlarla buluştu: 6-0.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

BU sezon sahasında oynadığı maçlarda en çok destek alan Galatasaray'ın taraftarı, Kayserispor maçında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırlarken, maç boyunca da sevgi gösterisinde bulundu.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı



DUR DURAK OLMAYACAK!

Kerem'in enfes pasını kovalayan Icardi'nin mükemmel golü ile sonuçlanan atağa kadar, Kayserispor önde yaptığı baskıyla Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını engellemişti. Icardi Galatasaray taraftarını sahanın içine coşkulu bir şekilde çekerken arkadaşlarını da müthiş ateşledi. Oyunun kontrolünü eline geçiren G.Saray, Kayseri'yi sahasına hapsedip müthiş pozisyonlar yakaladı. Rashica kanatlar için vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Etkili ayaklarıyla rakip savunmayı bitiren çalımlar atarken mükemmel bir gole imza attı.

TORREIRA MÜTHISTI

Galatasaraylı oyuncuların inancı, özgüveni, coşkuları ve kazanma duyguları oyuna keyif olarak yansıdı. Torreira orta sahada ahtapot görevi yaparken rakipten müthiş top çaldı. Hücuma çıkıp bir de penaltı yaptırdı. Gecenin çalışkanı gol için çırpınan Kerem frikikten 'Messivari' bir gol attı. Oliveira nihayet sorumluluk alarak oynadı. Orta alanı maestro gibi yönetti. Mertens'e hareket alanı sağladı. Sürekli tek top oynayarak ve doğru pozisyon alarak Galatasaray'ı yönetti. İcardi'yi 3 gol attığı için alkışlamak yetmez. Arjantinli yıldız bazen 10 numara gibi oynuyor. Zaman zaman kanatlara geliyor sırtı dönük kazandığı topları rakipten uzaklaştırırken arkadaşlarına pas olarak servis yapıyor.

FUTBOL RESITALI VARDI

Galatasaray için artık bundan sonra dur durak olmayacak. Oyuncular kalan maçlar için Kayserispor önünde mükemmel bir start verdiler. Sadece gol şovu yapmadılar futbol resitali de sundular. Oyun ve alınan farklı galibiyet rakiplerini psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir. Zaniolo da, Mancini'ye "Beni milli takıma al" mesajını yollayan harika bir gole imza attı.