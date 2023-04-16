Aslan şaha kalktı

SPOR Toto 1. Lig'de zirveye kurularak şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan Galatasaray tutulmuyor. Ligde önceki gün İstanbul'da son haftaların çıkışa geçen ekibi Kayserispor'u 6-0'lık skorla yenerek sükse yapan Aslan, gol şova devam etti. Son 17 maçta 16 galibiyet alan ve sadece tek yenilgiyle liderliği eline geçiren sarı-kırmızılılar, bu süreçte toplam 48 gol atmayı başardı. Maç başına 2.80'lik bir gol ortalaması tutturan Cim-Bom, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yıldız futbolcu Icardi, Kayserispor karşısında hat-trick yaparak uzun süren suskunluğuna son verirken, sarı-kırmızılılar futboluyla da göz doldurdu. Avrupa basını G.Saray'ın farklı galibiyetini manşetlerine taşıdı. Fransızlar Icardi'nin performansını öne çıkarırken, İtalya'nın di'nin ünlü spor sitesi La Gazzetta dello Sport ise Kayseri maçı sonrası "Galatasaray abarttı" başlığını kullandı.

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