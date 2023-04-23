Aslan’a Hırvat kanat

Galatasaray, İngiltere Premier Ligi'nde Southampton forması giyen Mislav Orsic'i kadrosuna katmak istiyor. Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın, İngiltere fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu Mislav Orsic ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla bir Türk kulübünün daha ilgilendiği ifade edildi. Öte yandan, Hırvat yıldızın eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönme durumu da var. 6 Ocak 2023'te Hırvat ekibinden 5.75 milyon Euro bonservisle Southampton'a giden Orsic, bu sezon 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetti.

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