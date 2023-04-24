G.Saray Gümrük’te takıldı

Süper Lig'de lider Galatasaray, gol düellosu şeklinde geçen maçta Karagümrük'e diş geçiremedi: 3-3. 3. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Boey'in yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 18'de Bertolacci'nin uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topa sahip olan Diagne'nin ceza sahasına girip sol çapraza inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 26'da sağ kanattan Lobjanidze'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2. 30'da Lobjanidze'nin sağ çaprazdan yaptığı ortada Boey'in ters kafasında meşin yuvarlak direğe çarparak kale çizgisi üstünde kaldı. Pozisyonu takip eden Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.



ICARDİ YARARLANAMADI

41'de hakem Volkan Bayarslan, ceza sahası içinde Lawrence'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyonu VAR'da yeniden inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. 45+1'de Oliveira atışı gole çevirdi: 2-3. 64'te Biraschi'nin Rashica'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi. 67'de Icardi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı. 80'de Kerem kafayla indirdi. Boey yaptığı vuruşta maçın skorunu belirledi: 3-3.



ICARDI PENALTIYI KAÇIRDI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, hafif bir sakatlığı bulunduğu için maça yedek kulübesinde başladı. 60. dakikada Zaniolo'nun yerine oyuna dahil olan Arjantinli futbolcu, 68'de kazanılan penaltı atışında topun başına geçti. Panenka deneyen Icardi, topu kaleci Batuhan'ın kucağına nişanladı. Tecrübeli yıldızın kaçırdığı penaltı sonrası tribünler adeta buz kesti.



GOMİS KRİZİ

Galatasaray'da Karagümrük maçında Gomis'in oyuna girmemesiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında yaşananları tek tek anlattı. Buruk, perşembe günü yapılan idmanda Fransız forvetin yanına gelerek kalan maçlarda oynamak istemediğini söylediğini açıkladı. Buruk, "Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu bana tekrar iletti. Önemli olan Galatasaray taraftarı burada olan. Başkanımız en son kendisiyle konuştu. Biz çok çaba sarf ettik ama bundan sonra oynamayacağını ve bunun değiştirmeyeceğini söyledi" dedi.



MİNİ YORUM OGÜN ÖZDEMİR



TELAFİSİ MÜMKÜN AMA HATA KALDIRMAZ

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da hafta içinde Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından futbolcularda bir hırs oluşmuş. Bunun sonucunda taraftar desteğini de arkasına alan sarı-kırmızılılar, maça harika bir başlangıç yaptı ve Kerem ile ilk dakikalarda öne geçti. Aslan ikinci gol içinde birçok pozisyon buldu. Fakat oyuncular galibiyete öyle bir kanalize olmuş ki, defansta birçok hata yaptılar. Önce Diagne ardından da Borini'nin golleriyle Nef Stadı adeta buz kesti. Okan Buruk'un kenardan verdiği talimatlara hızlı reaksiyon gösteren takım, Oliveira'nın penaltıdan attığı golle farkı yeniden bire indirdi. İkinci yarıda Buruk, Icardi'yi sahaya sürdü. Arjantinli oyuna girdikten 7 dakika sonra penaltıda topun başına geçti. Ancak topa o kadar kötü vurdu ki, kendisi bile şaşırdı. Ataklarına devam eden Aslan, Boey'in ayağından bulduğu golle maça denge getirdi. Kalan dakikalarda Buruk elindeki tüm kozları sahaya sürdü. Maçı tek kaleye çeviren sarı-kırmızılılar, aradığı golü bulamadı. Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan kayıp takımda moralleri bozdu. Icardi tecrübesinde bir isim, o dakikada, o skorda böyle bir vuruş yapmamalıydı. Fakat Aslan için bu maçın telafisi var. Ancak, artık defansta bu kadar basit hata yapılmaz. Son sözümde Batuhan Şen'e. Genç eldiven harika bir maç çıkardı. Sarı-kırmızılıların geleceği emin ellerde.



DİĞER