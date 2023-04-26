G.Saray’a piyango

GALATASARAY'DA ortaya koyduğu mücadeleci ruhu ile Felipe Melo'ya benzetilen Lucas Torreira ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basınında çıkan habere göre; Cim-Bom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'nın transferi konusunda Milan'ın ciddi olduğunu yazdı.

Söz konusu haberde, "Milan, Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Lucas Torreira'nın transferini 10 milyon Euro bedelle tamamlamak istiyor" ifadelerine yer verildi. Galatasaray ise takımın önemli parçalarından biri olan 27 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro gelir bekliyor. Bu transfede iki kulüp arasında orta yolun bulunması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün Torreira'nın gitmesi ihtimaline karşılık o pozisyona transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak o mevki için adaylar henüz netleşmiş değil. Bu pozisyon için Okan Buruk'tan gelecek rapor da bekleniyor.

GOMİS SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLDÜ

KARAGÜMRÜK ile sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray'da yaşanan puan kaybı kadar, Bafetimbi Gomis'in oynamak istememesi de büyük kriz yaratmıştı. Teknik direktör Okan Buruk ve Gomis'in karşılıklı açıklamalarıyla ortam daha gerilmişti. Başta Muslera ve Kerem olmak üzere arkadaşları, Gomis'ten takıma dönmesini bekledi. Önceki günkü idmana alınmayan Gomis pişman oldu ve önce hocasından ardından başkan Dursun Özbek'ten özür diledi. Yapılan toplantı sonrası barış kararı çıktı. Fransız golcünün bugünkü idmanda takımdaki yerini alması bekleniyor.

DİAGNE GERÇEĞİ

Sezon başında Galatasaray'dan Karagümrük'e gönderilen Mbaye Diagne'nin yıllık ücreti ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, ücretinin iki kulüp tarafından yarı yarıya paylaşılacağı bilgisini vermişti. Ancak Diagne'nin parasının yarısının değil, yaklaşık yüzde 90'ının Galatasaray tarafından ödendiği öğrenildi.

ASLAN'A SAVUNMADAN BÜYÜK KATKI

GALATASARAY'DA savunma oyuncaları, attıkları gollerle takımlarına büyük katkı sağladı. Son iki maçta 4 puan çıkaran sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey attıkları gollerle alınan puanlarda büyük pay sahibi oldular.