Uğurcan yoklaması

G.Saray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın son dönemde yaptığı hatalar sonrası gelecek sezon kalede değişim olacağı yönündeki iddiaların ardı arkası kesilmezken sarı-kırmızılıların Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı takibe aldığı konuşuluyor. G.Saray yönetiminin Milli Takım formasını da giyen 27 yaşındaki kaleci ilgili nabız yokladığı ileri sürülürken Karadeniz temsilcisinin 15 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor. Tarafların bu nedenle anlaşma sağlayamadığı kaydedilirken önümüzdeki günlerde bu doğrultuda görüşmelerin sürebileceği konuşuluyor.

İNAKİ PENA DA LİSTEDE

Bilindiği üzere Uğurcan Çakır dışında Galatasaray'ın kaleci adayları arasında İnaki Pena da yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Galatasaray'da kiralık olarak geçiren İspanyol file bekçisinin, sarı kırmızılıların genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın paylaşımına alev emojileri göndermesi oyuncunun gönlünün Galatasaray'da olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

SON ADAY LİVAKOVİC

Galatasaray'ın Uğurcan ve Pena isimlerini ilk iki sırada tuttuğu bilinirken Katar 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen kaleci Dominik Livakovic de Aslan'ın 1 numara hedefleri arasında yer almıştı.