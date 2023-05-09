Aslan hata yapmadı

Süper Lig'de son iki maçtır kazanamayan lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Başakşehir'i mağlup ederek puan farkını beşe çıkardı: 1-0. 4. dakikada uzun pasta kaleci Muhammed son anda Mauro Icardi'nin önüne düşen topa müdaha etti. Oyun alanına dönen topta Mertens'in şutu savunmadan döndü. Bir şut şansı daha bulan Mertens'in vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Bu oyuncunun üçüncü vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed'in müdahalesi ile kornere gitti.

TOP DİREKTE PATLADI

45+6'da Oliveria'nın sol taraftan açtığı ortada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler, VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti. 45+8'de Icardi penaltıda topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 59'da Deniz uzak mesafeden sert vurdu, kaleci Muslera güçlükle topu çıkardı. 63'te Deniz'in kullandığı kornerde Mahmut'un vuruşu az farkla auta çıktı. 77'de Torreira uzaktan şutunu çekti, top yandan auta gitti. 81'de Kerem'in kornerden ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşu üst direkte patladı. Maç 1-0 sona erdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

GALATASARAYLI taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki takımlarını önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini tamamen doldurdu. Takımlarını coşkulu bir şekilde destekleyen taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk hedefiyle ilgili pankartlar açtı.

Kritik maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

CESUR YÜREK TORREİRA

Başakşehir, 60 milyonun desteğini öylesine yüklenmiş ki maç boyu şampiyon olacak takım havasında mücadele ettiler. Galatasaray, kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı ama ikinci yarı oynadığı oyun ile taraftarlarının nabzını tavan yaptırdı. İlk yarıda rakibini sahaya hapseden, inanılmaz pozisyonları final noktasında harcayan, ancak haklı bir penaltı kazanan G.Saraylı oyuncuları ilk kez bu kadar panik ve telaş yaparken gördüm. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in defansının önüne otobüsü çekmiş, G.Saray'ı hızlı hücumlarla avlamak istedi. Fakat G.Saraylı oyuncuların telaşlı oynamalarına rağmen cansiperane mücadele etmeleri, savunmaya yardım etmeleri Başakşehir'in pozisyon bulmasını engelledi.

HAVAYA GİRMEMEK LAZIM

Sahanın yıldızı Torreira oldu. Ben bu kadar ikili mücadele kazanan ve rakipten top çalan en son Melo'yu görmüştüm.

Torreira, maestro gibi oynadı, tekmeye resmen kafa soktu, sakatlanırım korkusunu hiç hissettirmedi. G.Saray'ın cesur yüreği gibi mücadele etti. Kazımcan iyi işlere imza attı. Kerem'in ısrarla Icardi'ye gol attırma hesapları bence takıntılı oldu. Okan Hoca takım oyununu bozmamak adına oyuna geç müdahale ederek hata yaptı. Midtsjö, Kaan Ayhan orta alana dinamizm kazandırdı.

Icardi de mükemmel bir penaltı vuruşu yaparken çalışkanlığı, rakip defansa yaptığı baskı ile göz doldurdu. Şampiyonluk yolunda en zorlu maç olarak Başakşehir'i görmüş olacak ki G.Saraylı oyuncular gereksiz bir skoru koruma telaşına girdiler.

5 puanlık fark büyük bir avantaj ama daha 4 maç var! "Başakşehir'i yendik işler bitti" diyerek havaya girmemek lazım.