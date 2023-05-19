Cim Bom’dan Lozano bombası

Gözünü şampiyonluğa diken G.Saray bir yandan da gelecek sezona yönelik kadrosunu daha da güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılıların İtalya Ligi'ni şampiyon olarak bitiren Napoli'nin yıldızı Hirving Lozano için harekete geçtiği öne sürüldü. Bu sezon Napoli'de iyi bir performans sergileyen Lozano, yaşadığı diz sakatlığı sonrası formasını kaptırmıştı. Sarı kırmızılıların, Napoli ile kontratı gelecek yıl sona erecek bonservis araştırmasına girdiği öne sürüldü. Yönetimin, Lozano'yu ikna etmesi durumunda 4-5 milyon Euro gibi bir bonservise Napoli ile anlaşabileceği iddia edildi.

Lozano bu sezon Napoli formasıyla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol attı. 1.75 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Bu arada Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından gelen sorulara tek tek cevap verdi. İcardi, transfer olacağı söylentilerine ilişkin net konuştu. Icardi bir takipçisinden gelen "Arjantin'e gideceğin doğru mu?" sorusunu "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" diyerek cevapladı.