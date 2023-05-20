G.Saray’da tarihi tören

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda; başkan Dursun Özbek, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal, Burak Elmas; Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak gibi camianın önde gelen isimleri ile, mevcut futbolculardan Muslera, Gomis, Kerem Aktürkoğlu ve eski sporculardan Selçuk İnan, Ümit Karan ve Sabri Sarıoğlu gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılacak olan tesisin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan birisi olacağını ifade eden Dursun Özbek, "İnşaat ilerledi, tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Burası, Galatasarayımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği, pırıl pırıl geleceği olacaktır" dedi. Galatasaray için önemli bir gün olduğunu söyleyen Faruk Süren, "Yeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Daha da büyüyecek. Gençler ve profesyoneller ayrı eğitilecek. Çok önemli bir şey. Burada olduğum için ve Galatasaraylı olduğum için gurur duyuyorum. Yeni tesislerimiz hayırlı olsun" diye konuştu.Sarı-kırmızılı ekibin eski teknik direktörü Fatih Terim ise "Bu forma ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki birlikteliği ve aile hayatını yakalar, cumhuriyete layık, 19 Mayıs'ın mana ve ehemmiyetini iyice hissetmiş, bu formayı üstünde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim budur" ifadelerini kullandı.Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Ligde sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmayan ve bu sezon evindeki tek yenilgisini 2. haftada Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İki takım arasında geride kalan 33 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Öte yandan Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, önümüzdeki yıl görevi bırakacağını açıkladı. Otyakmaz, "Biz artık bu takımı devam ettirebilecek durumda değiliz" dedi.