Galatasaray’dan çifte bomba

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray, önümüzdeki sezon Avrupa'da da iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Uzun zamandır adı Türk devleriyle anılan Roberto Firmino'da önemli bir gelişme yaşandı. Planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Erden Timur önderliğindeki Galatasaray yönetimi gözünü Liverpool'dan ayrılması kesinleşen Roberto Firmino'ya çevirdi. Öte yandan İtalya basını ise Brezilyalı forvetin Milan ile imza atmaya yakın olduğunu iddia etti. Alınan bilgiye göre taraflar prensipte anlaşmaya vardı ve maaş pazarlıklarında sona gelindi. Galatasaray yönetimi ise Firmino'yu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa'da da transfer girişimlerini hızlandırdı.

FRANSA'DAN SÜRPRİZ BİR İSİM

Bu sezon Toulouse'da başarılı bir performans sergileyen Branco van den Boomen de Aslan'ın radarında. Fransa basını, sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki orta sahaya üç teklif olduğunu yazdı. Galatasaray'ın yanı sıra PSV ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacak bir Fransız kulübünün de Boomen'e teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'un teklifini reddeden yıldızı hızlı davranıp kadrosuna katmak istiyor.

KULUSEVSKİ İDDİASI

İtalyan basını, Galatasaray'ın Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Dejan Kulusevski'yi gündemine aldığını yazdı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ancak maddi sorunlar yaşayan Juventus'un, bu transferde pazarlıklara hazır olduğu kaydedildi. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin de Kulusevski'yi çok beğendiği, bu transferde Aslan'ın en ciddi rakibinin de Lazio olduğu aktarıldı.