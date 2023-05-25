Wijnaldum pazarlığı

Fransa'nın başkenti Paris'te PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve başkan danışmanı Antero Henrique ile görüşen Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili ve futbol takımı sorumlusu Erden Timur, Mauro Icardi ve bazı farklı oyuncular için görüşmelerde bulundu. Bu oyuncuların başında Leandro Paredes ve Georginio Wijnaldum'un geldiği öğrenildi. Campos ve Antero özellikle Roma'da kötü bir kiralık dönemi geçiren Hollandalı orta saha oyuncusunu Galatasaray'a göndermek konusunda oldukça hevesli.

KARİYERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI

1 yıllık daha sözleşmesi olan Wijnaldum için konuşulan rakamlar Avrupa'da sıradan bir takımdan gelecek, sıradan bir oyuncu için konuşulan rakamlar kadar. Buradaki sorun ise Wijnaldum'un aldığı yıllık 6 milyon Euro. Liverpool'da harikalar yaratan ancak son yıllarda düşüş yaşayan Hollandalı için 1.5-2 milyon Euro bandından yukarı bir rakam düşünülmüyor. Bu da transfer olasılığını azaltıyor. Paredes ise Avrupa'nın üst düzey takımlarının ilgisini üzerine çeken bir oyuncu. Ancak Arjantinli için de kulübe ciddi bir teklif olmadığı öğrenildi.

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

İngiliz devi Liverpool'da 5 yıl düzenli ilk 11 oyuncusu olan ve PSG'de geçirdiği tek sezonda da 31 maçta forma giyen Wijnaldum, bu sezon başında Roma'ya kiralandı. Ancak Hollandalı yıldız burada Mourinho'nun gözüne giremedi. 12 maçta forma şansı bulan orta saha oyuncusu, takımına 2 gollük katkı yapabildi.

KULUSEVSKİ PLANI BEKLEMEDE

Galatasaray ile adı geçen İsveçli yıldız kanat oyuncusu Dejan Kulusevski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aslan'ın bonservisi Juventus'ta olan Kulusevski için devreye girdiği ancak Tottenham'ın yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği öğrenildi. İngiliz ekibi yıllık 10 milyon Euro'ya kiraladığı İsveçli oyuncuyu 35 milyon Euro ödeyerek almak zorunda. Bu transfer çalışmalarını askıya alan sarı-kırmızılılar, eğer Tottenham ile Juventus anlaşamazsa hemen devreye girmeyi planlıyor