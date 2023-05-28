Stoper trafiği

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen G.Saray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı stoperi Victor Nelsson'a gelen teklifler dikkat çekerken Premier Lig'den Tottenham'ın Danimarkalı oyuncu için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bir süre önce Sevilla'nın da peşinden koştuğu 24 yaşındaki futbolcunun ayrılması ihtimaline karşılık Aslan'ın şimdiden arayışa geçtiği ve Leicester City'de görev yapan Daniel Amartey'e kanca attığı iddia edildi.Yönetimin Nelsson'un gitmesi halinde İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 28 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayacağı konuşuluyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Amartey Avrupa'nın birçok kulübünün de gündeminde yer alıyor. Stoper dışında ön libero ve sağ bek de oynayabilen oyuncu Leicester City öncesi Danimarka'nın Kopenhag kulübünde görev yapmıştı.Daniel Amartey, bu sezon Premier Lig'de Leicester City formasıyla 20 karşılaşmada görev aldı. Bu 20 karşılaşmanın 18'inde 11'de sahaya çıkan oyuncu 1612 dakika sahada kaldı. 2015-2016 sezonundan bu yana Leicester City forması giyen oyuncu Leicester dışında Djurgarden ve Kopenhag formalarını da giydi. Başarılı isim toplam kariyerinde ise 248 randevuda 9 kez gol sevinci yaşadı.Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da 20 futbolcu ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşayacak. Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka ilk kez lig şampiyonluk yaşamak isterken kariyerinde birçok kupaya sahip olan Juan Mata'nın sadece lig şampiyonluğu görememesi dikkat çekiyor.