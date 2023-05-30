Son Dakika... Galatasaray Süper Lig’de şampiyon oldu

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar maçı 4-1 kazanarak Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu garantiledi.



Başkan Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.







Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 38. dakikalarda Mauro Icardi, 73'te Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada ise Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 16. dakikada Milson'dan geldi.





Bu sonucun ardından Galatasaray 82 puana yükseldi ve şampiyonluğunu ilan etti. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.







Şampiyonluğun ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk senemde şampiyonluk yaşıyorum. Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum bunu bana yaşattıkları için. İnşallah önümüzdeki hafta derbiyi de kazanarak ligi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.