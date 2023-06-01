Coşkunun rengi Sarı Kırmızı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Ankara'daki kutlamaların ardından dün gece yarısı İstanbul'a gelerek taraftarıyla buluştu. Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi. Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu.

Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti. Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarıkırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

KUTLAMALARIN YILDIZI: ICARDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu. Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı. Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söyledi. Boynuna davul asarak çalmaya başlayan dünyaca ünlü yıldız, taraflarları adeta coşturdu.

OKAN BURUK TARİH YAZDI

SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, başarılarla dolu geçen futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. 11 yaşında Florya'nın kapısından giren Buruk, Galatasaray'da 15 ve Beşiktaş'ta bir olmak üzere toplam 16 kupayı havaya kaldırdı, teknik direktörlük kariyerinde de 3 kupa kazandı. Başarılı çalıştırıcı Süper Lig tarihinde futbolcu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk elde eden isim (9), Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'den sonra iki farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör ve Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim olarak tarihe geçti.

KUPAYI DERBİDE İSTİYOR

GALATASARAY, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçına gelmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. Talimatlarda şampiyonluğu kesinleşmiş takımın ilk iç saha maçına şampiyonluk kupası gelebilir diyor." ifadelerini kullandı.

ASLAN'IN KASASI DOLACAK

ŞAMPİYONLUKLA birlikte G.Saray, devasa bir gelire kavuşacak. İpi göğüsleyip 33.2 milyon TL, geçmiş kupaları için de 62.9 milyon TL alan Cim-Bom, elde ettiği galibiyetleri ile de 59.8 milyon TL kazandı. Sarı-kırmızılıların toplam geliri, 193.9 milyon TL'ye ulaştı. Aslan, Fenerbahçe derbisini de kazanırsa bu miktarı 196.2 milyon liraya çıkaracak. Galatasaray 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) elde edecek, ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor..

ZAFERİN ŞİFRELERİ

- Başkan Dursun Özbek seçimden sonra camiayı birleştirdi. - Yapılan yıldız transferlerden üst düzey verim alındı. - Skor yükünü Mauro Icardi geçti. - Muslera kalede geçit vermedi. - Nelsson ve Abdülkerim savunmada oldukça güven verdi. - Sacha Boey yeniden doğdu. - Orta sahanın dinamosu Lucas Torreira oldu. - Kerem Aktürkoğlu hem atıp hem attırarak yıldızlaştı. - Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı oldu. - Cim-Bom sahasındaki son 16 karşılaşmayı kaybetmedi. - Deplasmanda 38 puan topladı. -14 galibiyetle ligde üst üste galibiyet rekorunu kırdı. - Sadece bir büyük maçı kaybetti. (Beşiktaş)

20 FUTBOLCU İLK KEZ LİG ŞAMPİYONU

GALATASARAY'IN kadrosunda bulunan ve bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolculardan 20'si kariyerinde ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk kazandı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan ve bu sezon resmi müsabakalarda forma giyen futbolcular dikkate alındığında ilk lig şampiyonluğunu yaşayanlar şöyle: Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.

DIŞ BASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

GALATASARAY'IN 23. şampiyonluğu dünya basınında geniş yer buldu. İşte manşetler; Kicker: 2019'dan beri ilk kez: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu. L'equipe: Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu. Voetbal International (Hollanda): Galatasaray, kaotik ve trajik bir sezonun ardından tacını geri aldı. AS: Şampiyonluk dirilişi. Mundo Deportivo: Galatasaray'a Icardi'nin elinden şampiyonluk.

Sky Sport: Galatasaray 23. kez şampiyon: Belirleyici isim yine Icardi. A Bola: Jorge Jesus'a kötü haber: Şampiyon Galatasaray!. ESPN: Galatasaray'ın efsanesi Muslera'dan apoletine bir yıldız daha. El Pais (Uruguay): Sağlıklı bir alışkanlık: Galatasaray, şampiyon oldu ve Fernando Muslera ile Lucas Torreira bunu kutladı.