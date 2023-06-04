Aslan’ın kutlama günü

GEÇEN hafta Ankara'da şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden G.Saray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak, kupasını kaldıracak. Derbinin hemen ardından platform kurulacak. Çeşitli sanatçılar konser verecek.

Bu sanatçılardan en önemlisi ise Galatasaray tribünlerinin dilinden düşmeyen "Aşkın Olayım" parçasını seslendiren Simge Sağın olacak. Arjantinli yıldız Icardi ile özdeşleşen, attığı her golden sonra stadyumda çalan ve Florya'daki kutlamalarda Icardi'nin de söylediği şarkıyı bu kez Simge Sağın, taraftarlarla ve Icardi ile birlikte söyleyecek. Konser sonrası oyuncular tek tek platforma çağrılacak ve seçtikleri şarkıyla sahneye çıkacaklar. Futbolcular sahneye çıktıktan sonra ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kupayı Galatasaray'a verecek.