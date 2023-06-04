Son Dakika...Derbiyi Galatasaray kazandı

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Derbiyi Galatasaray 3-0 kazandı.



57. dakikada Kerem'in soldan ortasında savuna arkasına sarkan Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

61. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo ile Peres'in girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen faul kararı verdi. Bitigen, Zaniolo'nun bariz gol pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Peres'i doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

71. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdulkerim'den seken top altıpas gerisindeki Icardi'de kaldı. Uygun durumda vuruşunu yapan Arjantinli yıldız, fileleri havalandırdı: 2-0.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Berkan Kutlu'nun vuruşunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Ceza sahasında pozisyonu takip eden Kerem şansını denedi meşin yuvarlağı yine savunma çıkardı.





79. dakikada Galatasaray, Zaniolo ile bir gol daha buldu. Orta sahanın sağında aldığı topla kat eden Zaniolo, kaleyi cepheden gören yerden ve yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılan taraf oldu.