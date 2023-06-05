G.Saray şovla bitirdi

Süper Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi farklı mağlup ederek sezona nokta koydu: 3-0. 28'de Barış Alper'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 61'de Nicolo Zaniolo sağ taraftan ceza sahasına girerken Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Aldulkadir Bitigen, Peres'e direkt kırmızı kart gösterdi. 71'de sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla dokunduğu top penaltı noktası üzerinde Mauro Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 79'da Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Nicolo Zaniolo ceza yayına yakın bir noktadan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0. Maç 3-0 sona erdi.Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek iki hasreti birden sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak evinde kötü seriyi bitirdi. Aslan, Nef Stadyumu'nda sarı-lacivertlileri en son 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan derbide 2-1'lik skorla yenmişti. Cimbom bu sonuçla Fenerbahçe'yi sahasında 9 yıl sonra yenmiş oldu. Galatasaray'ın dindirdiği ikinci hasret ise Fenerbahçe'yi 32 yıl sonra sezon içerisinde oynanan iki maçta da yenmesi oldu. Sarıkırmızılılar en son 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Nef Stadı'nda 23 şampiyonluğu muhteşem bir şölenle kutladı. Galatasaray'ın sembolü Aslan hologramının da ilk kez kullanıldığı ışık şovlarıyla başlayan kutlamalar ünlü sanatçı Kenan Doğulu konseri ile başladı. On binlerce taraftarın coşkusu Arjantinli yıldız Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı ile ünlenen Simge Sağın'ın sahneye çıkması ile ikiye katlandı.Icardi, şarkı söyleyerek bu kez sahnede hünerlerini sergiledi. Maçtan sonra soyunma odalarına giden sarıkırmızılı futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla sahaya çıktı. Türkiye Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim ettiği 23. şampiyonluk kupası kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükselirken, teknik heyet ve futbolcular sahada büyük coşku yaşadı.