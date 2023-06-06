Yeni hedef Avrupa

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Fenerbahçe derbisinin ardından önceki gün rüya gibi bir kutlama yaparak kupayı kaldıran Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Resmi hesabından Şampiyonlar Ligi temalı video paylaşan sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur kupa şöleninin ardından yeni rotalarının Avrupa'da kupa kazanmak olduğu söyledi.

Timur, "G.Saray şampiyonluk diyorsa, Avrupa şampiyonluğunu kastediyordur. Tüm transferlerde bunu söyledim. Avrupa şampiyonluğu için adım adım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Türk milletini sevindireceğiz. Çok değerli bir kadro kuracağız." ifadelerini kullanarak taraftarları da heyecanlandırdı. Bu kapsamda ilk olarak takımın yıldızları Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleri almaya çalışacak olan Cim-Bom, dünyaca ünlü isimler için de harekete geçti. Stoper Stefan de Vrij ve orta sahalar N'golo Kante ve Youri Tielemans ile temaslarını sürdüren G.Saray, 2. ön elemden katılacağı Devler Ligi'nde önce gruplara kalıp ardından kupaya uzanabilecek kadro kurmayı hedefliyor.

23. ŞAMPİYONLUK İÇİN HATIRA PARASI BASILDI

Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 23. şampiyonluğun anısına hatıra parası basıldı. Nef Stadyumu'nda düzenlenen hatıra paralarının basın toplantısınd konuşan şampiyonluktan dolayı sarı-kırmızılı camiayı kutlayarak, "Bundan sonra önümüzde Avrupa var. Avrupa'da mücadele edecek çok kuvvetli bir takım hazırlamak istiyoruz. Çalışmalarımız daha önceden başlamıştı. Devam ederek, gidecek" dedi.

GOMİS VEDA ETTİ 4 İSİM DAHA YOLCU

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Cim-Bom'da 6 futbolcunun daha sözleşmesi sona eriyor. G.Saray ile son maçına önceki gün çıkan Gomis, F.Bahçe'yi 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı. 37 yaşındaki forvet, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Bu formayı taşımaktan her zaman gurur duydum" dedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda sözleşmesi bitecek tek isim Gomis değil. Anlaşması sona eren 6 isimden 4'üyle yolların ayrılması bekleniyor. Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe ile vedalaşılacak. PSG'den kiralanan Mauro Icardi ve Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın ise takımda kalması için şartlar zorlanacak.

İTALYANLAR HAYRAN KALDI

Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle Nicolo Zaniolo sahanın yıldızı olurken, İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı. Zaniolo ülkesi İtalya manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport: "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu" başlığını atarken "Nicolo Zaniolo'nun çığlığı. Fenerbahçe nakavt oldu, Icardi de gol attı." ifadelerini kullandı. Tuttomercatoweb, "Galatasaray şampiyonluğu büyük bir şekilde kutluyor. Zaniolo'dan destek ve Icardi'nin golü" başlığını kullandı. İspanyol AS "Ezeli rakibin önünde parti" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin araftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi." dedi.

KAPADOKYA'DA GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sepetlerine astıkları sarıkırmızı bayraklarla uçuş gerçekleştirdi. Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı. Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar asıldı. Yerli ve yabancı turistlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü. Tur, yaklaşık bir saat sürdü.