Aslan’a Yunan bek

SEZONU şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da artık gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına önemli isimlerle görüşme halinde. Son olarak Galatasaray'da sol bek için Liverpool forması giyen Konstantinos Tsimikas gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takım Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino için girişimlerini sürdürüyor. İddialara göre Angelino transferi gerçekleşmezse Galatasaray 27 yaşındaki Yunan sol bek Tsimikas'ı kiralayacak. Kariyerine AS Neapolis Thessaloniki'de başlayan Tsimikas daha sonra 2014'te yıldızının parladığı Olympiakos'a transfer oldu. Kiralık olarak Esbjerg ve Willem II formaları da giyen Yunan sol bek 2020'de 13 milyon Euro bedelle Liverpool yolunu tuttu. Liverpool forması giyen Konstantinos Tsimikas'ın temsilcisi İstanbul'a geldi ve Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından oyuncunun menajeri İstanbul'dan ayrıldı.

TALİSCA BOMBASI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturmak adına çalışmalara başladı. Mertens'in yerine bir 10 numara bakan sarı-kırmızılılar, Arabistan'da mutlu olmayan Anderson Talisca için harekete geçti. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu, Aslan'dan gelen teklife sıcak bakıyor.