Aslan’a Nijeryalı libero

Lucas Torreira'ya bir çok teklifin gelmesiyle birlikte alternatif isimleri arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Afrika basını, Galatasaray'ın Premier Lig'den küme düşen yıldız oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. Haberde, Leicester City'den ayrılmaya sıcak bakan Wilfred Ndidi'ye Galatasaray'ın talip olduğunu iddia edildi. Yıldız oyuncu stoper ve ön libero bölgelerinde görev yapabiliyor. Nijeryalı orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında Celtic, Napoli ve Everton kulüpleri de yer aldı. Premier Lig'i 18. tamamlayarak Championship'e düşen Leicester City'de oynamaya sıcak bakmayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu kararını Leicester yönetimine de bildirdi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

7 sezondur Leicester City forması giyen başarılı orta saha oyuncusunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu 51 maçta Nijerya Milli Takımı formasını giydi.