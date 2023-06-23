Zaniolo trafiği

GALATASARAY'DA gündem Nicolo Zaniolo transferi. Başta İtalyan devi Juventus olmak üzere birkaç takım İtalyan oyuncuyu transfer etmek için çaba harcarken, bu takımlar arasına son olarak Tottenham da eklendi. Premier Lig ekibi sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan İtalyan yıldız için sürpriz bir teklif getirdi. İngiliz temsilcisi, 23 yaşındaki yıldız için 15 milyon Euro artı Ndombele, Sergio Reguilon ve Lo Celso'dan 2'sini teklif etti.

Tottenham'ın önerdiği isimlerden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ndombele geçen sezonu Napoli'de, 26 yaşındaki sol bek Reguilon Atletico'da, 27 yaşındaki orta saha Lo Celso ise Villareal'de kiralık olarak geçirdi. Tottenham, Ndombele için 62 milyon Euro, Reguillon ise 30 milyon Euro, Lo Celso için de 32 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Aslan'ın Zaniolo için maksimum rakamı bulmak istediği iddia edildi. 20-25 milyon Euro'nun yanına bu üç oyuncudan birisinin takas yoluyla gelmesine de kulübün evet diyeceği konuşuluyor

YUSUF MÜJDESİ

TFF, yabancı kurulanı dair talimatı değiştirdi. Yeni değişiklik sonrası Galatasaray'ın yabancı statüsünde yer alan gurbetçi futbolcusu Yusuf Demir yeni sezonda yerli statüsüne geçebilecek ve sahaya çıkan 8 yabancı içinde sayılmayacak. 2014'te çıkan talimattan sonra milli takım tercihini Avusturya Milli Takımı'ından yana kullandığı ve 3 maçtan fazla da forma giydiği için yerli statüsün kaybeden Yusuf Demir'in durumu geçen sezon çok tartışılmıştı. Galatasaray, talimat değişikliği için çok çaba sarf etmiş ama sonuç alamamıştı. Fakat yeni sezon öncesi sarı-kırmızılıları mutlu eden değişiklik geldi.