Muriel sesleri

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro hedefleyen Galatasaray'da yeni sezon planlamaları sürerken golcü arayışındaki Aslan, Serie A ekibi Atalanta forması giyen Luis Muriel için yeniden harekete geçti. Kolombiya basını gelişmeleri doğrularken golcü oyuncu ile ilgili İtalyan ekibine teklif yapacağı iddia edildi. Haberde ayrıca, sarı-kırmızılıların, 32 yaşındaki golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli önereceği vurgulandı. Serie A ekini Atalanta'da geçen sezon 31 karşılaşmada görev alan Muriel, 3 gol atma başarısı gösterirken 4 asist yaptı. Luis Muriel, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Sarı-lacivertli ekibin ilk görüşme için teklif sunduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosunda görmek istediği oyuncu ile el sıkışılmasına rağmen kulübü ile gerçekleşen temaslardan olumlu netice alınamamıştı. Cim-Bom tecrübeli ismi yaz transfer döneminde transfer edip hücum hattında alternatif yaratmayı hedefliyor.

HOJLUND EL YAKTI

G.Saray'ın Luis Muriel gibi Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki yıldız Rasmus Hojlund için yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı. Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli'nin de hedefleri arasında yer alan Hojlund'un bonservisi belli oldu. Atalanta'nın, dev kulüplerin de takip ettiği oyuncu için bonuslarla birlikte yaklaşık 50 milyon Euro istediği ifade edildi. Bu transferin şimdilik rafa kalktığı bildirildi.