Aslan-Leipzig hattı

Galatasaray transferde gaza bastı. Temmuz'un son haftasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu öncesi kadrosuna bir sol bek ve forvet katmak isteyen sarı-kırmızılar, Alman ekibi Leipzig'in oyuncularına kanca attı. Aslan'ın sol bek Angelino transferinde mutlu sona yakın olduğu bildirilirken, Andre Silva için de görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak Angelino'nun bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile pazarlıklara devam eden Cim-Bom, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen iletti. Olumlu ilerleyen görüşmelerin

ardından, Galatasaray'ın transferi yakın zamanda açıklayacağı öne sürüldü.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Galatasaray'ın Leipzig'de bu sezon 31 maçta sadece 4 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Andre Silva için de kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bundesliga ekibinin Frankfurt'tan 2 sezon önce kadrosuna kattığı Portekizli golcü beklentilerin altında kalınca 27 yaşındaki yıldız için Aslan devreye girdi. Sarı-kırmızılıların iki transferi de bitirerek kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edilirken, Silva'nın Icardi'nin yedeği olarak düşünüldüğü öğrenildi.