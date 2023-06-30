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Haberler Galatasaray Rusya’dan Cüneyt Çakır’a davet geldi

Rusya’dan Cüneyt Çakır’a davet geldi

Rusya’dan Cüneyt Çakır’a davet geldi
2022'DE hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, eski Sırp hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Futbol Federayonu'ndan davet aldı. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, Ağustos 2022'de emekli olmuştu. Cüneyt Çakır, eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacak. Çakır ve Mazic, tartışmalı pozisyonlar hakkında yorumlarda bulunacak. Rusya Futbol Federasyonu, son dönemde artan hakem tartışmalarının önüne bu yöntemle geçmek istiyor. Çakır, 6 Haziran 2015 tarihinde Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile görev yapmıştı. 46 yaşındaki eski hakemin adı MHK için de geçiyordu.
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