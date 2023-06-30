Zaniolo’dan ayrılık sinyali

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Juventus, Milan, Atletico Madrid, Tottenham, Arsenal, West Ham ve Aston Villa ile adı anılan Zaniolo gönlünde yatan takımı açıkladı. La Gazzetta dello Sport'a konuşan 23 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da mutlu olduğunu söylerken, Serie A devi Juventus'a da açık kapı bıraktı. İtalyan futbolcu "Juventus'u her zaman destekledim. Çocukken hep siyah beyazlıları destekledim, idolüm Pogba'ydı. Şampiyonlar Ligi olsun ya da olmasın Juventus benim her zaman hayalimdi. Juve'de oynamak isterim. Harika bir kulüpten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

FIRSAT OLURSA AYRILABİLİRİM

Transfer için beklenti yaratmadığının ve Galatasaray'da mutlu olduğunun altını çizen Zaniolo "Galatasaray'da harikayım. Türkiye'de iyiyim. Galatasaray taraftarları gerçekten inanılmaz. Beklenti yaratmıyorum. Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u mutlu edecek bir fırsat olursa ayrılırım" diye konuştu. Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

ASLAN GENÇ YETENEK AVINDA

GALATASARAY, yıldız isimlerin yanında geleceği yatırım için genç yetenekleri de mercek altına alıyor. Africa Foot'un haberine göre; Cim-Bom, bonservisi Tottenham'da olan Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Sarı kırmızlıların oyuncu ile ilgili kısa süre içinde somut adımları atabileceği ifade edildi. 20 yaşındaki Senegalli merkez orta saha, Tottenham'a 2021 yılında Fransız ekibi Metz'den geldi. İngiltere'ye gitmeden önce Fransa'da bir yıl kiralık olarak forma giyen genç yetenek daha sonra Tottenham'a geçti. Sar, geçen sezon 11 maçta forma giydi. Sözleşmesi 2026'da betecek Sarr'ın piyasa değeri ise 15 milyon Euro.