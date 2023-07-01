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Haberler Galatasaray Banza’ya pençe

Banza’ya pençe

G.Saray’ın, Braga forması giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yokladığı iddia edildi

Banza’ya pençe
Galatasaray'ın hücuma takviye çalışmaları kapsamında dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımı Braga'da forma giyen Simon Banza'yı geniş transfer listesine ekledi. Teknik direktör Okan Buruk'un Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine "Olur" dediği belirtildi. 26 yaşındaki forvet; geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisinde 24 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı. Fransız futbolcu toplam 20 gole katkı sundu. Braga forvetinin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu bildirildi. Lens altyapısında yetişen Simon Banza daha sonra Beziers, Titus Petange ve Famalicao formaları giydi. Braga, Lens'e bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Aslan'ın yakın dönemde bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı gelen haberler arasında.
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