Banza’ya pençe

alatasaray'ın hücuma takviye çalışmaları kapsamında dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımı Braga'da forma giyen Simon Banza'yı geniş transfer listesine ekledi. Teknik direktör Okan Buruk'un Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine "Olur" dediği belirtildi. 26 yaşındaki forvet; geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisinde 24 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı. Fransız futbolcu toplam 20 gole katkı sundu. Braga forvetinin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu bildirildi. Lens altyapısında yetişen Simon Banza daha sonra Beziers, Titus Petange ve Famalicao formaları giydi. Braga, Lens'e bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Aslan'ın yakın dönemde bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandıracağı gelen haberler arasında.