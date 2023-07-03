Aslan’a Özbek kaleci

Kaleye takviye için arayışta olan Galatasaray Muslera'nın alternatifini Özbekistan'da buldu. Sarıkırmızılıların Nasaf Qarshi'nin file bekçisi Abduvokhid Nematov'u listesine aldığı öğrenildi. Hem yerli statüsünde, hem de milli takım seviyesinde bir kaleci transferi düşünen Aslan'ın Özbek Milli Takımı'nın 22 yaşındaki kalecisi Abduvokhid Nematov için temaslara başlayacağı gelen haberler arasında. Bilindiği üzere sarı-kırmızılıların Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar'ı da istediği belirtilmişti. Ancak Doğan'ın Fransa 2. Lig takımı Troyes'e gitmeyi tercih ettiği öğrenildi. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da forma giyen kaleci Okan Kocuk, geçtiğimiz ay içerisinde takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Kocuk, Galatasaray'a teşekkür ederken yeni

STOKE CİTY'NİN HEDEFİ EMİN

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City, genç savunma oyuncusu Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibi, 20 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 2.5 milyon Euro teklif etti. Stoke City, 2.5 milyon Euro'luk rakamı yükseltirse, Emin Bayram satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Stoke City'nin yolunu tutacak. 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.