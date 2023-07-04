Çılgın iddia

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda ses getirecek bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray sürpriz bir transfer için kolları sıvadı. Paris Saint Germain Kulübü ile Icardi ve Paredes'in transferleri için yakın temasta olan Aslan'ın aynı ekipten dünyaca ünlü yıldız Neymar'a da kanca attığı iddia edildi. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve Başkan Dursun Özbek'in, Fransız ekibi PSG ile 31 yaşındaki Neymar için ilk görüşmeyi yaptığı ve temasların olumlu geçtiği ifade edildi. Brezilyalı hücum oyuncusunun isminin Galatasaray'la anılması sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Ancak Aslan'ın Neymar teması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırsa da Sambacı yıldıza, Avrupa ve Arabistan'dan ciddi talipler var. Al Hilal ekibinin Neymar'ı transfer etmek istediği ve yıllık 200 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. PSG ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla Manchester City ve Chelsea de ciddi olarak ilgileniyor.

GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL+KDV olacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, 2020-2021 sezonundan bu yana forma göğüs sponsorluğunu üstlenen Sixt rent a car ile 5 yıllık yeni bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesi imzaladı. 2023/2024 sezonu için bu sponsorluk karşılığında kulübün kasasına toplamda 195 milyon lira girecek.

JORGE JESUS'UN GÖZDESİ ZANİOLO

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Nocolo Zaniolo'ya ülkesi İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da talip çıktı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Zaniolo'yu yeni takımı Al-Hilal'e istedi. Portekizli teknik adamın İtalyan futbolcuyu listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öğrenildi. Sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan İtalyan yıldızın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Jesus'un daha önce Fenerbahçe'nin başındayken de istediği Zaniolo, devre arasında geldiği G.Saray'da 11 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.