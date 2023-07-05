G.Saray’ın gözü Ada’da

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile Mauro Icardi, Paredes ve dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın transferi için temaslarını sürdüren Galatasaray, şimdi de sol bek transferine yöneldi. Bu sezon sol bek bölgesinden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın önceliği bu mevki olacak. Kazımcan Karataş'la yola devam edecek G.Saray, bu bölgeye Devler Ligi klasında yıldız bir isim katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cim-Bom'un gündemine gelen ilk isim eski yıldızı Alex Telles oldu. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı sol beke talip oldu. Manchester United ile 1 yıllık mukavelesi kalan 30 yaşındaki sol bekin uygun bir ücretle transfer edilmesi planlanıyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Kanat bölgesini de güçlendrimek isteyen Cim- Bom'un yine M.United'da forma giyen Anthony Elanga'yı listesine aldığı öğrenildi. Manchester altyapısından yetişen Elanga, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Cimbom bu transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor. ManU'nun da oyuncunun gelişimi açısından bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.