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Haberler Galatasaray Aslan 2. yarıda dağıldı

Aslan 2. yarıda dağıldı

Aslan 2. yarıda dağıldı
Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti. Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı. Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti. İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve diğer protokol üyeleri de takip etti.
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