  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Camara’ya Aslan kancası

Camara’ya Aslan kancası

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren G.Saray’ın orta saha için Olympiakos forması giyen Mady Camara ile ilgilendiği iddia edildi

Camara’ya Aslan kancası

SÜPER Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Mady Camara ismi gündeme geldi. Yunan basınından Sport FM'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık forma giyen Olympiakos'un 26 yaşındaki orta sahası için teklifte bulundu. Sarı-kırmızı ekibin Angolalı oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

HABERDE, şu an sakatlığı dolayısıyla antrenmanlara çıkamayan Camara'nın takımdan ayrılmak istediği vurgulanırken, Angolalı futbolcunun tekrardan İtalya Ligi'nde bir takımda futbol oynamak istediği de kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA