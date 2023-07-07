Camara’ya Aslan kancası

SÜPER Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Mady Camara ismi gündeme geldi. Yunan basınından Sport FM'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık forma giyen Olympiakos'un 26 yaşındaki orta sahası için teklifte bulundu. Sarı-kırmızı ekibin Angolalı oyuncu için kulübü Olympiakos'a 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

HABERDE, şu an sakatlığı dolayısıyla antrenmanlara çıkamayan Camara'nın takımdan ayrılmak istediği vurgulanırken, Angolalı futbolcunun tekrardan İtalya Ligi'nde bir takımda futbol oynamak istediği de kaydedildi.