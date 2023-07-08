Aslan-Paris hattı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray sezon öncesi Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile bir transfer hattı oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yaklaşık bir aydır yoğun mesai harcıyor. Icardi'nin yanı sıra yine PSG'de forma giyen Arjantinli orta saha Paredes için de teklifini sunan Aslan'a Fransız ekibinde sol bek için de bir öreni geldi. PSG yetkililerinin kadroda kendine yer bulmakta güçlük çeken Juan Bernat'ı da sarı-kırmızılı takıma önerdiği öne sürüldü.

CİMBOM SICAK BAKIYOR

PSG, gelecek sezon ilk 11'de düşünülmeyen 30 yaşındaki İspanyol sol bekin maaş yükünden kurtulmak amacıyla kiralama teklifi sunarken, Aslan'ın da bu transfere sıcak baktığı bildirildi. Bernat'ın da Icardi örneğini değerlendirerek Aslan'a sıcak bakabileceği belirtilirken, bu transfer için son kararı G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek.

NELSSON İÇİN REKOR TEKLİF

Galatasaray'ın iki sezon önce Danimarka ekiplerinden Kopenhag'dan transfer ettiği yıldız stoper Victor Nelsson için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız isim için daha önce yapmış olduğu 22 milyon Euro'luk transfer teklifini revize etti. İngiliz ekibinin kurmayları yıldız oyuncu için yeni teklifini 25 milyon Euro'ya çıkardı. Nelsson, eğer İngiliz kulübüne transfer olursa 25 milyon Euro'luk bedel, Galatasaray tarihinin en büyük satışı olacak.