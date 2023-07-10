Zaha savaşı

Galatasaray, transferde bir kez daha aynı oyuncu için ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Kanarya'nın uzun bir süredir girişimlerde bulunduğu Crystal Palace'ın Wilfried Zaha için devreye girdi. İngiliz basını, G.Saray'ın yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. The Guardian'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın yanı sıra Napoli ve PSG'nin de Zaha'nın menajeriyle masaya oturduğu aktarıldı. Haberde ayrıca Fenerbahçe, Lazio ve Al Nassr'ın Zaha için resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

KULÜBÜ DE ISRARCI CRYSTAL

Palace'ın ise tecrübeli yıldıza 10 milyon sterlin maaş ve 4 yıllık sözleşme teklif ettiği vurgulandı. Wilfried Zaha'nın geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile Premier Lig'de 27 maçta forma giydi ve 7 gol, iki asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla ise şu ana dek 28 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 5 kez gol sevinci yaşadı. 2014 yılından bu yana aralıksız Crystal forması giyen Zaha daha önce de Manchester United ve Cardiff City ekiplerinde görev aldı.