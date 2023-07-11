Aslan çıldırdı

Golcüsü Mauro İcardi ile yeniden anlaşma sağlayan G.Saray, rüya takım için kolları sıvadı. Bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino için de pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, 7-8 milyon Euro seviyesinde bir bedelle 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması durumunda Angelino'nun, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor. PSG'ye 6 milyon Euro'luk teklif yapan Galatasaray, Fransızları ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu transferin de çok yakın olduğu öğrenilirken Aslan'ın hedeflerinin bu iki oyuncuyla sınırlı olmadığı İcardi'nin yanına flaş bir isim daha transfer hazırlığı yapıldığı bu oyuncunun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Pierre-Emerick Aubameyang olduğu öğrenildi. 1 yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için devrede olan Cim Bom, Chelsea'nın bonservisi vermemesi durumunda ikinci planı devreye sokarak kiralamak isteyecek.

G.SARAY İÇİN 'BAKALIM' DEDİ

Geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 40 resmi maça çıkan Adama Traore İstanbul'da görüntülenmesi ve bir G.Saray taraftarı ile olan diyaloğu heyecan yarattı. Adama Traore, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yürürken hayranlarıyla fotoğraf çekinen ve gelen soruları ayaküstü cevapladı. Bir Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirdiği sırada yıldız oyuncuya 'Galatasaray'a gel dediği öğrenilirken, Traore'nin buna yanıtı 'Bakalım' oldu.