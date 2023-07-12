Angelino tamam

Yeni sezona Avusturya'da yaptığı kampla hazırlanan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Forvet hattı için Mauro Icardi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Angelino'yu kadrosuna katmayı başardı. Leipzig ile anlaşmaya varan Cimbom, İspanyol yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Leipzig'e 2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Angelino'nun zorunlu satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu ve sezon sonunda devreye gireceği bildirildi.

BURUK'DAN ANGELİNO YORUMU

26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim ile 35 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekti. Dün yapılan akşam idmanı öncesi teknik direktör Okan Buruk, İspanyol oyuncu ile ilgili soruya, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz" yanıtı verdi.

SIKI PAZARLIK

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro hazırlığında olan G.Saray ile Premier Lig ekiplerinden Tottenham arasında stoper için sıkı pazarlık yaşanıyor. İngiliz kulübü sarı-kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson için harekete geçerken Aslan da Tottenham'dan Davinson Sanchez için kolları sıvadı. Premier Lig temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncu için 22 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'da ısrar ettiği belirtiliyor.

SANCHEZ ARTI PARA

G.Saray'ın ise 27 yaşındaki Davinson Sanchez'in transferi için 9 milyon Euro önerdiği belirtildi. Kurulan stoper köprüsü ile G.Saray, Nelsson'u vermeyi ikna olursa para artı Sanchez teklifine ikna olabileceği gelen haberler arasında. Görüşmeler birkaç gün içinde hız kazanacak.

DRAXLER İDDİASI

G.SARAY'DA PSG forması giyen bir yıldız oyuncunun ismi daha gündeme geldi. Fransız ekibinden Mauro Icardi dışında Leandro Paredes ile anılan sarı-kırmızılıların PSG'nin 10 numarası Julian Draxler için de takipte olduğu ileri sürüldü. Alman futbolcu sarı-kırmızıların aradığı 10 numara özelliklerini taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un onayı çıkarsa Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Alman oyuncu için bir hamlede bulunabilir. geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi Benfica'da kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki oyuncunun 2024 Haziran sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Draxler 2016 yılında Paris ekibine transfer olmuştu. Draxler geçen sezon Benfica ile 10 lig karşılaşmasına çıkarken 1 kez rakip fileleri sarsmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da 58 kez görev yapan oyuncu ülkesiyle toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı.