Devler Ligi beklentisi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon Euro'luk kazanca ulaşacak. Gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon Euro'luk ayak bastı parasını alacak. Sarı-kırmızılılar katsayı kaleminden 7,9 ve yayın hav´uzundan 1,5 milyon Euro gelir elde edecek.

Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin Euro kazanacak. Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon Euro kazanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon Euro'luk ödülün de sahibi olacak. Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise gruplara kaldıkları takdirde 2,94 milyon Euro katılım payı alacaklar.

ASLAN'A DEV SPONSOR

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı." denildi. Anlaşmaya göre SOCAR'ın, ismi sarı-kırmızılıların Avrupa maçlarında göğüs kısmında yer alacak.