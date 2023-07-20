Sabitzer bombası

KADROSUNA Angelinho, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ı katan Galatasaray, orta saha transferi için büyük oynuyor. PSG'den Paredes ve Manchester United'dan Fred ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki orta saha Marcel Sabitzer için harekete geçti. Alman ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. 20 milyon Euro değer biçilen Avusturyalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tutan Galatasaray'ın bu önerisi kabul görmezse, makul bir bonservis bedeli teklif edeceği ifade edildi.

ROMA DA YAKINDAN İLGİLENİYOR

ALMAN devi Bayern Mühih'ten ayrılması beklenen yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor. Geçen sezona Bayern'de başlayan Sabitzer sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Manchester United'a kiralanmıştı. Geçen sezon toplam 42 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 2 asiste imza attı. Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Sabitzer'le Roma'nın da ilgilendiği ifade ediliyor.