Galatasaray’dan İngiltere seferi

Süper Lig'de sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, yeniden rotasını İngiltere'ye çevirdi. Son olarak Ada'dan Zaha'yı bünyesine katan Cim-Bom, West Ham ve Southampton'dan iki oyuncu için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, West Ham United'la bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki orta saha Tomas Soucek'in yanı sıra Southampton'da forma giyen James Ward- Prowse ile ilgileniyor. Orta saha transferini de bir an önce noktalamak isteyen Galatasaray, Soucek ve Ward Prowse için temaslara başladı. Londra ekibinin Çek oyuncu Soucek'i elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi. Geçen sezon Premier Lig'de küme düşen Southampton'la Championship'te oynamak istemeyen İngiliz futbolcu Ward-Prowse için ise tek aday Galatasaray değil. Futbolcuyla West Ham United da ilgileniyor. Cim-Bom, 27 yaşındaki oyuncu için kiralama opsiyonunu kullanmak istiyor.

BURUK NELSSON'U SUÇLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Zalgiris maçının ardından savunma oyuncusu Nelsson'u eleştirdi. Buruk, "Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabilirdik ama savunmada çok hata yaptık. Bu maç bizim için eksi. Nelsson belki de hayatının en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.