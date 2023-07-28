Ada çıkarması başarıyla bitiyor

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, yeni hamleleriyle de çok ses getirecek. Transfer sezonunda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'ye çalım atan sarı-kırmızılılar iki yıldız oyuncunun daha transferinde son aşamaya geldi. Galatasaray'da transferleri bitiren isim olan Erden Timur, listenin başında olan Fred ve Milot Rashica için önceki gün özel uçakla İngiltere'ye gitmişti. Timur burada ilk olarak Fred için Manchester United'la uzun süredir devam eden pazarlıkları sonlandırmak için Kırmızı Şeytanlarla görüştü.

İKİ YILDIZ AYNI UÇAKLA GELECEK

Aslan, yıldız orta saha için teklifini 8 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Manchester United ile sözleşmesinin son senesine giren Fred, yıllık 3 milyon Euro'ya 'tamam' derken, Timur'un Manchester United'la da anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Bu görüşmeden sonra Rashica için de Norwcih City ile görüşen Timur, Kosovalı futbolcunun transferi için de kulübüyle el sıkışmak üzere. Timur'un kulüpleri ikna etmek için yanında çok özel bir isimle bu ziyaretleri gerçekleştirdiği öğrenilirken, iki yıldız ismin aynı özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ICARDİ BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi İstanbul'a geliyor. Arjantinli yıldız ve eşi Wanda Nara, bu gece saat 23.55'te İstanbul'da olacak. Uçuş için resmi taleplerin de yapıldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların havaalanına akın etmesi beklenirken, rekor katılımın olacağı karşılama için çeşitli organizasyonlar da yapılacak. Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaparken, Aslan uzun süren pazarlıklar sonucunda PSG ile 10 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.