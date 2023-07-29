Hasret sona erdi

Galatasaray, geçen sezon takıma geldikten sonra yıllardır büyük sorun yaşadığı forvet hattındaki problemi gideren, bir sene içerisinde kendisini efsaneler arasına yazdıran Mauro Icardi'ye sonunda kavuştu. Sezon bittiğinden beri Arjantinli'nin transferi için müthiş bir çaba sarf eden yönetim, yaklaşık 2 hafta önce transferi bitirdi. Icardi'nin eşinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle imzaların atılması gecikse de sarı-kırmızılar dün gece geç saatlerde Arjantinli yıldızı İstanbul'a getirdi. Dünyaca ünlü süperstarı karşılamak için havaalanına akın eden binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Icardi'ye unutulmaz bir gece yaşattı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Havaalanında G.Saray atkısıyla poz veren Icardi, taraftarın '3'lü çektirme' isteğini de geri çevirmedi. Gece boyunca yüzü gülen ve mutluluğunu gizlemeyen yıldız ismin bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

ASLAN İÇİN SERVETİ TEPTİ

Kendisine Arabistan'dan gelen yıllık 20 milyon Euro'luk teklifle birlikte, Avrupa'dan diğer takımları da reddeden Mauro Icardi, hem taraftar ile kurduğu özel bağdan dolayı hem de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğu için tercihini yeniden G.Saray'dan yana kullandı. Taraftar ise Icardi için 'Efsane olmaya geliyor' dedi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

GALATASARAY'LA 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu. Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon Euro.

Paris Saint Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecek. Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon euro. Sponsorlar bu transfer için de devrede. Ekstra ödemeler (3, 3.5 milyon Euro) sponsorlar tarafından karşılanacak.

UZUN BİR YOLCULUK YAPTI

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara uçağa binerken çekilmiş görüntülerini kendisine ait Instagram hesabından paylaştı. TSİ sabah 08.00 sularında yolculuğa başlayan Icardi çifti gece 00.00'da İstanbul'a iniş yaptı.

BİR SÜPER YILDIZ ADAYI DAHA

GEÇEN sezon Nicolo Zaniolo'yu kadroya katan aynı dönemde Zakharyan'ı zorlayan Erden Timur'un yeni hedefi İtalyan Milli Takımı'nın yeni yıldız adayı Wilfried Gnonto. Erden Timur, Ada'ya çıkarma yaparak Premier Lig'den düşen Leeds United'ın kapısını çaldı. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 19 yaşındaki yıldız adayını İngiliz ekibinden istedi. . Serie A'dan ve Premier Lig'den bazı takımların da istediği Gnonto için Timur bir kez daha, "Yüzde 1 ihtimali bile varsa şansımızı deneriz" mottosunu uyguluyor.