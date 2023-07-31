Gövde gösterisi

Trendyol Süper Lig'in geçen yılki şampiyonu Galatasaray, dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta tarihi bir organizasyona imza attı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferleri Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ve takıma geçen sezon devre arasında katılan Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo için Rams Park'ta taraftara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaraylı yöneticiler, futbolcu yakınları ve yaklaşık 35 bin taraftar katıldı. 'Yıldızlar geçidi' organizasyonu büyük bir şölene dönüşürken imza töreni öncesi Başkan Dursun Özbek, tribünlerin büyük sevgi gösterisi altında önemli açıklamalar yaptı.

HEDEF AVRUPA

"Amacımız Galatasaray'ımızı, eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak" diyen Özbek, "Bugün Galatasaray, Türkiye'nin en çok kıskanılan kulübü olmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in yolunda Türk olmayan takımları yenmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Stadyumumuzda Avrupa şampiyonluğunu kutlayacağımız günleri iple çekiyoruz. Yaşasın Galatasaray!" açıklamalarında bulundu.