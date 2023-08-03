Aslan turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u sahasında mağlup ederek tur atladı: 1-0. Aslan, 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. 17. dakikada Dries Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 31'de sağ kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun, ceza sahası dışına yaptığı ortada Mertens gelişine şık bir vuruşla topu kaleci Gertmonas'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0. 57'de Mertens'in serbest vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşu az farkla auta gitti. 67'de Zalgiris'in hızlı hücumunda Oyewusi karşı karşıya vurdu, kaleci Muslera gol izni vermedi. Maç 1-0 sona erdi.

YENİLER TRİBÜNDE

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Kerem Demirbay karşılaşmayı tribünden izledi. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Kerem, Zalgiris karşılaşmasını tribünde takip etti. Tecrübeli orta saha oyuncusuna taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile UEFA listesinde yer almayan yeni transferlerden Wilfried Zaha da tribünde yer aldı.

BAKAMBU KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi. İlk maç öncesinde UEFA listesine Mathias Ross'un yerine dahil olan 32 yaşındaki santrfor, rövanş müsabakasının kadrosuna alındı. Tecrübeli futbolcu, 79. dakikada Barış Alper'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarıkırmızılı formayı sırtına geçirdi.

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi. 49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.