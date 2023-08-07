Yeniden Paredes

Transferde durdurak bilmeyen Galatasaray kadrosuna kattığı yıldız isimlerle rakiplerine göz dağı verirken, gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda. Bu bölge için Fred, Tanguy Ndombele, Ryan Gravenberch, Saul Niguez ve Youssouf Fofana gibi birçok yıldız ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, geri sayıma geçerken Leandro Paredes yeniden listenin üst sıralarına yerleşti. Geride bıraktığımız günlerde İtalyan ekibi Lazio ile ciddi şekilde anılan yıldız isim Leandro Paredes'in Avrupa kulüplerinden istediği teklifleri alamadığı ve Galatasaray'a transfer görüşmesi için haber yolladığı ortaya çıktı.

ICARDI DEVREYE GİRDİ

Paris Saint Germain ile yola devam etmeyecek 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılıların yeni bir görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetim, PSG ile 6 milyon Euro'ya anlaşmış ancak Paredes'in Galatasaray'dan istediği süre uzayınca sarı-kırmızılılar listedeki diğer isimlere yönelmişti. Aslan deneyimli futbolcuya da yıllık 2.8 milyon Euro teklif etmişti. Öte yandan İtalyan basınındaki haberlerde, vatandaşı ve PSG'den takım arkadaşı Mauro Icardi'nin de 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Paredes'in Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi.

YUNUS AKGÜN'E TEKLİF YAĞMURU

Galatasaray'da bir türlü istenen çıkışı yapamayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. 23 yaşındaki futbolcu için Fransa'da Nantes ve Bordeaux'nun ardından İngiltere'den Leicester City devreye girdi. Fransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İki ekibin de ilk planda 1 milyon Euro kiralama ve ikinci sene için de satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu belirtildi. Nantes'ın 5, Bordeaux'nun ise 4.5 milyon Euro teklif sunduğu bildirildi. Genç futbolcu için Premier Lig'den bu sene düşen Leicester City'nin ise 5 milyon Euro'luk bir öneri yaptığı belirtildi. Yunus Akgün ayrılmaya sıcak bakarken Galatasaray teklifleri yukarıya çekmek istiyor.